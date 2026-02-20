محافظ بورسعيد يحيل مخالفات مستشفى الحميات للتحقيق

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إحالة المخالفات التي تم رصدها داخل مستشفى الحميات ببورسعيد إلى التحقيق؛ وذلك عقب اطلاعه على التقرير المُعد من الإدارة العامة للحوكمة بديوان عام المحافظة.

وكان المحافظ قد رصد عددا من المخالفات خلال جولته أمس، ووجه على الفور الإدارة العامة للحوكمة بإعداد تقرير تفصيلي حول أوجه القصور والملاحظات التي تم تسجيلها، للوقوف على أسبابها وتحديد المسئوليات بدقة.

وعقب عرض التقرير عليه، شدد محافظ بورسعيد على إحالة كل المخالفات الواردة به إلى التحقيق، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن المحاسبة ستكون حاسمة وفقا للقانون.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة تلبي احتياجات أبناء بورسعيد، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات الحكومية.