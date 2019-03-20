بومبيو: «الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة أحد»

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن استمرار الأزمة الخليجية لا يصب في مصلحة أحد.

وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، في الكويت، :"إن الأزمة الخليجية ليست في مصلحة أحد في المنطقة أو العالم".

وأعرب الوزير الكويتي عن تقديره للجهود الأمريكية في هذا الشأن، وقال :"نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة ... ولدعمها لجهود الوساطة التي يقودها أمير البلاد".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو من عام 2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. ومنذ ذلك الحين تقوم العديد من الدول، وعلى رأسها الكويت، بجهود وساطة، لكن دون جدوى.

وأشاد الوزير الكويتي بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج، ولفت إلى أن "الأزمة اليمينية كانت حاضرة خلال المحادثات"، وأن الجانبين متفقان على ضرورة حل الأزمة اليمينة سلميا.

وقال بومبيو إن المحادثات شملت مجالات مثل "مكافحة الإرهاب وتعزيز التجارة والاستثمار"، وشدد على أن العلاقات في مجال الدفاع بين البلدين لها أهمية خاصة.

وفي شأن مبادرة السلام التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، قال الصباح :"مبادرة السلام طال انتظارها، ونثق في أن الولايات المتحدة لديها أفكار لوضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في هذه القضية".

وأضاف أنه "تم بحث هذا الموضوع مع بومبيو، ونحن نثق في أن صداقة الولايات المتحدة للكثير من دول المنطقة سوف تقود لوضع نهاية مقبولة للأطراف جميعا، للوصول بالقضية إلى حل سياسي طال انتظاره".

من جانبه، اكتفى بومبيو بالقول إنه "لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط".