رياض محرز يوجه رسالة إلى الجزائريين لمواجهة فيروس كورونا

وجه رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة إلى محبيه ومتابعيه والشعب الجزائري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينصحهم من خلالها بالبقاء في المنازل؛ لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال محرز في فيديو قام بنشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «السلام عليكم، اقعدوا في دياركم، لا بد من البقاء في منازلكم، وحافظوا على نظافتكم وغسل أيديكم لتسهيل عمل الأطباء».

وأضاف نجم مانشستر سيتي: «رحم الله الأشخاص المتوفين، وعافى المرضى، والله يجيب الخير إن شاء الله».

وكتب محرز رفقة الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استمع للسلطات الصحية وابق في البيت، من المهم حماية أضعف الناس من مخاطر الفيروس ، بغض النظر عن أعمارهم وحالتهم الصحية فهو خطر على الجميع.. اعتن بنفسك»

وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف العديد من الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز.

Message important 💚🇩🇿 Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout !! C'est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme c'est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous 💚 pic.twitter.com/7ZtsVCablB