الكرملين: لا توجد حرب أسعار بشأن النفط بين روسيا والسعودية

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن تكون العلاقة بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد "حرب أسعار" على النفط، مشيرا إلى أن أسعار النفط تمر في الوقت الراهن بوضع عالمي غير موات

وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية للنفط بأن روسيا والسعودية تشنان حرب استنزاف في مجال النفط، اليوم /الجمعة/ - "روسيا لا تشن أي حرب وننطلق من تصريحات صدرت عن المملكة العربية السعودية بأنها هي الأخرى لا تشن أي حروب"، موضحا أن لكل بلد معايير معينة في وضع ميزانيته وكل بلد ينظم سياسته حسب هذه المعايير.

وأضاف بيسكوف: "أنتم تعلمون أن موازنة روسيا مبنية على سعر 42 دولارا للبرميل والسعر الحالي للنفط غير موات لنا، ولكن وسادة الأمان موجودة وستساهم في الحل إذا ما تطلب الأمر"، معتبرا أن أسعار النفط في الوقت الراهن ليست كارثية بالنسبة لروسيا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.