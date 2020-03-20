النمسا تمدد حظر التجول حتى 13 أبريل المقبل

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أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم الجمعة، في فيينا تمديد حظر التجول في البلاد لمكافحة وباء كورونا المستجد حتى 13 أبريل المقبل.