 النمسا تمدد حظر التجول حتى 13 أبريل المقبل - بوابة الشروق
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النمسا تمدد حظر التجول حتى 13 أبريل المقبل

علم النمسا
علم النمسا
فيينا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:47 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:47 م

أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم الجمعة، في فيينا تمديد حظر التجول في البلاد لمكافحة وباء كورونا المستجد حتى 13 أبريل المقبل.

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