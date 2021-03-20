قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر سجلت لقاحات سينوفارم وأسترازينكا وسبوتنك، وحاليا في مرحلة تسجيل لقاح جونسون أند جونسون.

وأشارت خلال -تصريحات تليفزيونية-، إلى تخصيص مجموعة من جرعات لقاحات كورونا لأغراض الحج والسفر، في حالة كان من ضمن شروط استكمال إجراءات السفر إذا تم فتحه خلال الأيام المقبلة.

وذكرت أن تعاقد مصر على 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا التي سيوفرها التحالف الدولي يعكس قوة النظام الصحي، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول التي ترغب بالحصول على أكثر من 20% من احتياجتها التقدم بخطة من 10 محاور توضح قدرة النظام الصحي على توزيع ومتابعة التطعيمات.

وأوضحت أن مصر تمكنت من الحصول على التعاقد بـ40 مليون جرعة بعد تقدمها بهذه الخطة، مؤكدة أن التحالف الدولي سيتيح لمصر جرعات أخرى بسعر مدعم بعد توريد الكمية المتعاقد عليها.

وعن لقاح أسترازينكا، قالت زايد، إنه تم تطعيم ملايين من الشعوب به، لكن عدد حالات التجلط لم تزيد عن 30 شخصا، وأن هيئة الدواء الأوروبية صرحت بأن الأعراض عادية وحدثت للناس في نفس المجتمع خلال السنوات الماضية.

وأكدت زايد، أن لقاح أسترازينكا آمن جدا، وتم إجراء تجاربه على الفئات العمرية الأقل من 65 عاما، وهي الفئة العمرية التي تم تخصيص هذا التطعيم لها في مصر، موضحة أن نسبة حماية لقاح أسترازينكا من العدوى بكورونا تصل إلى 70%.