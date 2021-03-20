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تحرير مخالفة لسيارة تستخدم كشاف خلفي يعيق رؤية الآخرين

مصطفى عطية
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 5:36 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 5:36 ص

حررت أجهزة الأمن مخالفة لسيارة تستخدم كشاف خلفي يعيق رؤية الآخرين، البداية عندما تم رصد عبر حساب شخصى «محدد» بأحد مواقع التواصل الإجتماعى، صورة فوتوغرافية لسيارة أجرة ميكروباص مثبت عليها كشاف خلفى من شأنه إعاقة الرؤية للسيارات الأخرى بالمخالفة لشروط التراخيص، ومطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالك السيارة.


تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبطها وتبين أنها ملك (عاطل – مقيم بمحافظة الإسكندرية) ويقوم نجله «سائق» باستخدامها، وتم إزالة المخالفة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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