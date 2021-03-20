صندوق الإسكان الاجتماعي: مبادرة التمويل العقاري تصدر رسميا خلال الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الوزارة لا تعتمد على مسوقين خارجين لمشروعاتها، مؤكدة أن الصندوق هو الجهة المسؤولة عن الإعلان المشروعات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مبادرة التمويل العقاري على 30 عامًال بسعر فائدة 3% التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتبر غير مسبوقة في مصر، ذاكرة أن محتوى الفوائد المعتاد كان فوق الـ 10% حتى في أدنى الدرجات.

وأوضحت أن المبادرة لم تصدر رسميًا بعد، ومتوقع صدورها خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى استهداف المبادرة لمحدودي الدخل وهم عملاء للصندوق في الأساس، إضافة إلى متوسطي الدخل.

وذكرت أن سعر الفائدة الـ 3% ضمن مبادرة التمويل العقاري يعتبر أقل محتوى فائدة تم الوصول له، إضافة إلى أن فترة سداد أقساط الوحدة السكنية على 30 عامًا تحدث لأول مرة في مصر، مضيفة أنها ستسهل على المواطنين خاصة مع تخفيض قيمته.

