الآثار تكشف تفاصيل اكتشاف المومياوات الملكية التي ستنقل لمتحف الحضارة

تستعد وزارة السياحة والآثار يوم 3 إبريل المقبل، لحدث فريد من نوعه وهو نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك في موكب مهيب سيبهر العالم.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنه تم العثور على هذه المومياوات خلال الكشف عن كل من خبيئة الدير البحري في عام 1881، وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني في عام 1898.

وخبيئة الدير البحري "المقبرة رقم TT320"، تعرف كذلك باسم "الخبيئة الملكية"، وهي مقبرة أثرية تقع بجوار الدير البحري في جبانة طيبة في غرب الأقصر.

ومن بين المومياوات الملكية التي عثر عليها بداخل تلك الخبيئة مومياوات الملوك سقنن رع تاعا، أحمس الأول، أمنحتب الأول، تحتمس الأول، تحتمس الثاني، تحتمس الثالث، ستي الأول، ورمسيس الثالث ورمسيس الثاني، ورمسيس التاسع، ومن الملكات أحمس- نفرتاري.

وبالنسبة لخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني" KV35"، فقد عثر عالم المصريات الفرنسي فيكتور لوريه في عام 1898على هذه الخبيئة في وادي الملوك بالأقصر، وعثر بداخلها على العديد من المومياوات الملكية منها مومياء أمنحتب الثاني، تحتمس الرابع، أمنحتب الثالث، مرنبتاح، سا بتاح، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، ستي الثاني، والملكة تي.