 أردوغان يبحث مع المنفي والدبيبة العلاقات التركية الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يبحث مع المنفي والدبيبة العلاقات التركية الليبية

د ب أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 9:40 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 9:40 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما أردوغان مع كل من المنفي والدبيبة، اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحسب البيان، هنأ أردوغان بنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة في مجلس النواب، مشيرا إلى انتعاش الآمال مجددا للتوصل إلى حل دائم في ليبيا.

وأكد "تركيز تركيا الدائم للحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا الصديقة والشقيقة، وسلامة أراضيها ووحدة كيانها السياسي"، مشددا على "استمرار تقديم أنقرة كافة أشكال الدعم لها".

ودعا أردوغان إلى تعزيز التعاون القائم على أسس متينة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على المكتسبات المشتركة.

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