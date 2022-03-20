قطر: استهداف منشآت مدنية واقتصادية بالسعودية عمل تخريبي خطير

أعربت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف منشآت مدنية واقتصادية وحيوية، في عدة مدن في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء الأحد، اعتبرت الدوحة أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بتحلية المياه والكهرباء والطاقة، عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ويهدد الحياة اليومية للمواطنين ويمثل اعتداءً على الإنسانية.

وتجدد الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وفي وقت سابق، أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي السعودية، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم 20 مارس الجاري، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أن «استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في الشقيقة السعودية يعد تصعيدا جسيما واستهدافا سافرا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاك صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي».

وشدد على «تأكيد مصر على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع السعودية، فيما تتخذه من إجراءات وتدابير، في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة».