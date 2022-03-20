ريان على مقاعد بدلاء آلتاي إزمير أمام سيفاسبور بالدوري التركي

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أعلن سيركان أوزبالتا المدير الفني لفريق آلتاي إزمير، تشكيل فريقه لمواجهة سيفا سبور مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليج".

وفضل المدرب التركي أوزبالتا عدم الدفع بـ المحترف المصري أحمد ياسر ريان المُعار من النادي الأهلي، في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة اليوم أمام سيفا سبور.

وجاء تشكيل آلتاي إزمير لمواجهة اليوم كما يلي:

ماتيوز ليه في حراسة المرمى

الدفاع: سيبرايل كارايل، اوزتورك، أكسا، محمد نادري

خط الوسط: لياندرو كابيل، أندريه بيوجو، ميكيل دا سيلفا

الهجوم: سيزار بيناريس، ماركو بايكساو، مارتن رودريجيز

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

جيهون جولسلام، زكي يلدرم، أحمد ياسر ريان، تولجا أونلو، إرين أردوغان، إيف ساريكايا، جيهان توبالوغلو، أوزغور أوزكايا.