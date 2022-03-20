 مهدي سليمان يحرس مرمى بيراميدز أمام أهلي طرابلس - بوابة الشروق
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مهدي سليمان يحرس مرمى بيراميدز أمام أهلي طرابلس

محمد جلال
نشر في: الأحد 20 مارس 2022 - 8:11 م | آخر تحديث: الأحد 20 مارس 2022 - 8:11 م

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة أهلي طرابلس في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام بملعب الشهداء في بنغازي.

وشهد التشكيل تواجد الحارس مهدي سليمان أساسيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فاجري لاكاي – فخر الدين بن يوسف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - محمد صادق - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمود وادي - وليد الكرتي - محمود صابر

وضمن بيراميدز التأهل لدور الـ8 من البطولة بعدما جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات في دور المجموعات.


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