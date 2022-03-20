أوكرانيا: المعارك في الخطوط الأمامية مع روسيا مجمدة جزئيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني إن المعارك في الخطوط الأمامية مع روسيا مجمدة جزئيا، لافتًا إلى أن «روسيا ليس لديها قوات كافية للتقدم أكثر»، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حصار روسيا لمدينة ماريوبول الساحلية بأنه «رعب سيبقى في الأذهان لقرون مقبلة»، بينما قالت السلطات المحلية إن آلاف السكان هناك اقتيدوا بالقوة عبر الحدود.

وقال مجلس المدينة في بيان على قناته على تطبيق «تليجرام» في ساعة متأخرة من مساء السبت: «خلال الأسبوع الماضي، تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية».

وأشار المجلس إلى أن القوات الروسية قصفت مدرسة ماريوبول للفنون، يوم السبت، والتي لجأ إليها 400 ساكن لكن لم يعرف بعد عدد الضحايا.

من جانبه، صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لصحيفة «حريت»، اليوم الأحد، أن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا «حساسة»، وأوشكتا على الاتفاق على بعض الموضوعات.

وعبر جاويش أوغلو عن أمله في إعلان وقف لإطلاق النار، إذا لم يتراجع الجانبان عن التقدم الذي حققاه نحو التوصل إلى اتفاق.

وبدأت القوات الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجمات الروسية بأنها «عملية خاصة» الهدف منها نزع سلاح أوكرانيا وتطهيرها ممن يعتبرهم «قوميين خطيرين»، ومن جهتها، تقول أوكرانيا إن بوتين يشن حرباً عدوانية على كييف.