الأمن اللبناني: مستمرون في تنظيم رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة، العميد الياس البيسري، اليوم الإثنين، الاستمرار في تنظيم رحلات العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال العميد البيسري، في كلمة خلال زيارة وزير الداخلية بسام مولوي إلى المديرية، إن "المديرية تقوم منذ العام 2017 بتنظيم رحلات العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم بالتعاون مع الجهات المعنية في سوريا ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يجري التنسيق معها لإعادة توطينهم في بلد ثالث".

وأعرب عن أمله في الوصول إلى حلول سريعة لما لهذا الملف من تداعيات سلبية على لبنان، مشددا على أن "الحصول على جوازات هو حقٌ للبنانيّين وهي مؤمّنة وكافية"

بدوره، قال وزير الداخلية إن الملف المتعلق بالنازحين السوريين سوف يتم استكماله كما كان وأحسن، مشيرا إلى أن "المديرية العامة للأمن العام يتخطى دورها الأمن البحت ليطال الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأمن المواطنين الذي يطال كل أمورهم الحياتية".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليونين و80 ألف نازح. ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.