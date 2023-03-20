وزيرة الهجرة: عدد المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فقط يبلغ 700 ألف

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن عدد المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يصل إلى 700 ألف مصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن إجمالي عدد المصريين في الولايات المتحدة يصل إلى 1.8 مليون مصري، واصفة ذلك بالعدد الضخم.

وأشارت إلى أن أجرت مقابلات مع أعضاء من الجالية المصرية في كاليفورنيا في إطار حرصها على التواصل مع المصريين في الخارج.

ولفت إلى أن زيارتها الحالية للولايات المتحدة تتضمن أيضا عقدها اجتماعا مع مستثمرين مصريين، للحديث عن فرص الاستثمار في مصر، وأولويات هذا الاستثمار، كما يتم التطرق للمميزات التي تمنحها الدولة للمستثمرين بالخارج، وعلى رأسهم المصريون.

وأفادت كذلك بأنها ستعقد اجتماعا مع عدد من أعضاء الجالية الأرمينية، وذلك في إطار مبادرة العودة للجذور التي أطلقتها الوزارة، وتتضمن عقد لقاءات مع الجاليات التي كانت تعيش في مصر، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع حتى وإن عادوا إلى دولهم أو دول أخرى يقيمون فيها.

ونوهت بأن الجالية الأرمينية في كاليفرونيا تعتبر من أهم الجاليات هناك وأقواها وأكثرها قدرة على الاستثمار، وعلى التواصل، كما أن هذه الجالية تحب مصر كثيرا، وترغب في المحافظة على أواصر العلاقة معها.