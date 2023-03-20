سي إن إن: محامو ترامب يستعدون لاحتمالية توجيه تهمة تزوير مستندات مالية ضد ترامب

أفادت قناة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستعد لتوجيه هيئة المحلفين الموسعة في نيويورك توصياتها بتوجيه تهمة تزوير مستندات مالية ضد ترامب.



وأشارت قناة "سي.إن.إن"، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر أن المحامين يدرسون مسألة لمثول ترامب شخصيا أمام المحكمة إذا تلقى الإخطار اللازم.



وأوضحت القناة أن ترامب قد يمتنع عن المثول، بصفته مقيما في ولاية فلوريدا، وبعد ذلك يمكن البدء بعملية تسليمه من فلوريدا إلى نيويورك، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتلفت القناة إلى الدور الرئيسي في حل هذه المسألة سيلعبه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أحد أبرز منافسي ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024. وكان ترامب قد انتقد ديسانتيس في أكثر من مناسبة.



وتشير القناة إلى أن الفريق القانوني لترامب لا يتوقع اعتقاله. ومع ذلك، إذا أوصت هيئة المحلفين الموسعة بتوجيه التهم، فستكون هذه هي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.



قبل ذلك، تم النظر في اتهامات ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون مرة واحدة فقط، في قضية فضيحة "ووترجيت". ولكنه حصل على عفو من خليفته الرئيس جيرالد فورد.



ويوم السبت، أكد ترامب عبر شبكة تروث الاجتماعية أن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله يوم الثلاثاء ودعا أنصاره إلى الخروج للاحتجاج.