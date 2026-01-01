وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "الدفاعات الجوية اعترضت 61 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و25 فوق مقاطعة كراسنودار، و23 فوق مقاطعة تولا، و16 فوق جمهورية القرم، و12 فوق مقاطعة موسكو، 9 منها كانت تحلق باتجاه موسكو، و7 فوق مقاطعة كالوجا، و24 فوق مياه بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.