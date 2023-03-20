الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التنصل من تصريحات وزير المالية بشأن الفلسطينيين

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير مفادها أنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف بوريل "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر".

وتابع "يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجد قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل".