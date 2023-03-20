دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والطموح لحماية المناخ، وذلك في ضوء التقرير الأخير، الذي عرضته اليوم الإثنين، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وتعليقا على طرح التقرير في مدينة إنترلاكن السويسرية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، إن التقرير "يبين بوضوح شديد أننا نقطع الفرع الذي نجلس عليه كمجتمع دولي 1.5 درجة هو أقصى حد يمكن للكوكب احتماله".

في الوقت نفسه، رأت بيربوك أن التقرير يبعث أيضا على الأمل "فلا يزال من الممكن الإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة في متناول اليد إذا قمنا بتخفيض الانبعاثات العالمية إلى النصف خلال السنوات السبع المقبلة".

غير أن الانبعاثات العالمية ترتفع في الوقت الحالي بدلا من أن تنخفض، حيث عادت إلى الارتفاع بشكل حاد، وذلك بعد تراجع بسيط بسبب جائحة كورونا.

وقالت بيربوك، إن البشرية لديها مع ذلك المعرفة اللازمة والتقنيات المناسبة، وكذلك الموارد المالية.

وأضافت أنها ستعمل مع الحكومة الألمانية لهذا السبب من أجل إيجاد سياسة مناخ عالمية طموحة "لأن قراراتنا اليوم ستحدد شكل العالم لآلاف السنين".

يذكر أن الهدف من تقرير الهيئة الأممية هو تنبيه العالم إلى الأخطار التي تحيق به إذا لم يتم بذل جهود أقوى بشكل كبير في مكافحة التغير المناخي.

وينص الهدف المذكور في اتفاقية باريس على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5، أو على الأكثر أقل من درجتين مقارنة بمستويات حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية، ويبلغ مقدار الزيادة حاليا نحو 1.1 درجة.

وسجلت ألمانيا مستوى أعلى في مقدار زيادة الاحترار نظرا لأن المناطق اليابسة تتزايد درجة حرارتها بوتيرة أسرع من البحار.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة ذكرت في تقريرها أنه لم يعد من الممكن من الناحية العملية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة.

وأوضح المكتب الاتحادي للبيئة في ألمانيا أن هذا يتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 بنسبة 48% مقارنة بمستوياتها عام 2019.