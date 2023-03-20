برومو الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم على «القاهرة والناس» (فيديو)

طرحت قناة «القاهرة والناس»، البرومو الرسمي الخاص بمسلسل «رمضان الكريم» الجزء الثاني، والذي سيعرض حصريا على شاشتها في رمضان المقبل 2023، ويتم عرضه بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الجزء الأول.

ويعد مسلسل «رمضان كريم»، واحد من الأعمال الفنية التي أجمع عليه المشاهدين ويفضلونها، وحقق نجاحا كبير خلال عرض الجزء الأول منه، ومن المقرر أن يُذاع يوميًا عبر شاشة «القاهرة والناس».

ورغم رحيل الفنان الكبير محمود الجندي، إلا أنه حضر وظهر على الجمهور من خلال صورة له من المسلسل باعتباره أحد نجوم الجزء الأول، وهي لقطة مميزة من المخرج والفنانين، وظهر أصوات الفنانين وهم يدعون له بالرحمة والمغفرة.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، الفنان الكبير سيد رجب وبيومي فؤاد ومحمد لطفي ونجلاء بدر وسلوى عثمان ونهي صالح وكريم عفيفي وويزو، ويفتقد المسلسل هذا العام لشخصية الفنان الكبير الراحل محمود الجندي.

وعُرض مسلسل رمضان كريم في شهر رمضان عام 2017، وحاز على إعجاب المشاهدين؛ لأنه يضم الكثير من مشاهد والطقوس الرمضانية، التي ينجذب اليها المشاهدين، نال العمل استحسان الملايين من المتابعين، حيث حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية وأصبح المسلسل علامة من علامات الشهر الكريم.