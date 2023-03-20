السيطرة على حريق شقة سكنية بسبب ماس كهربائى فى مغاغة بالمنيا

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل في أحد المنازل السكنية بمنطقة مغاغة بمحافظة المنيا، دون وجود أي خسائر بشرية أو مادية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل، باسم ياسر عيد، الكائن بشارع يوليو بمنشية الجزائر في مركز مغاغة.



بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق ومنع امتداده ورجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.



