بوتين يرحب بدور صيني في تسوية الأزمة الأوكرانية

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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد باستعداد بكين للقيام بدور بناء في العمل على تسوية للأزمة الأوكرانية.

ووفقا لقناة "آر تي" الروسية، قال بوتين في مقال بصحيفة الشعب الصينية: "نحن ممتنون لخط الصين المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الجارية في أوكرانيا، لفهم خلفيتها وأسبابها الحقيقية. ونرحب باستعداد الصين للعب دور بناء في حل الأزمة".

وأكد بوتين انفتاح موسكو على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، رغم عدم التوصل لنتائج في أبريل الماضي.

ويقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة إلى موسكو هذا الأسبوع تستغرق ثلاثة أيام.

كانت الصين قد أعلنت في الشهر الماضي عن ورقة من 12 نقطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ورفضت أوكرانيا ورقة بكين قائلة إنها لن تفعل شيئا سوى تجميد الوضع الراهن.

يشار إلى أن الصين لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا ولم تنضم للعقوبات الدولية ضد موسكو.