زيلينسكي: روسيا ستُحَاسَب على كل أفعالها ضد الأوكرانيين

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن روسيا ستحاسب على كل أفعالها ضد شعبه.



وقال في كلمة مصورة موجهة لشعبه، أمس الأحد، إن روسيا قصفت بعض المدن الأوكرانية خلال الأسبوع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "Ukrinform".



وأضاف: "كاميانسكي في منطقة زاباروجيا، وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون، ومارهانيتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأفديفكا وكراماتورسك وقسطنطينيفكا في مقاطعة دونيتسك، وقسطنطينيفكا في مقاطعة سومي، وعشرات البلدات والقرى تم قصفهم من قبل الإرهابيين الروس هذا الأسبوع لوحده".



كما أرسل الرئيس الأوكراني تعازيه لذوي قتلى القصف الروسي.



وأضاف زيلينسكي أن "الدولة الشريرة ستحاسب على كل عمل إرهابي ضد الأوكرانيين"، وذكّر شعبه بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وتابع: "هذه نقطة تحول"، بعد هذه اللحظة، ستتحمل روسيا المسؤولية عن كل ضربة وجهتها لأوكرانيا، عن كل حياة كانت سببا في تدميرها، عن كل طفل أوكراني كانت سببا في تهجيره، وبالطبع ، عن كل مظهر من مظاهر زعزعة استقرار العالم الذي سببه العدوان الروسي".



والجمعة الماضية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.



وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني ولا يمثل شيئا بالنسبة لها".



وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير 2022.