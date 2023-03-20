السوداني: العراق ماض في الانفتاح على تطوير الشراكة مع السعودية

أكدَّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية ماضية في الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات.

وشدد السوداني، خلال لقائه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق، على أن الحكومة تعمل على" التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة".

وأكد القصبي مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي - السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية وغيرها من المجالات.

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين.