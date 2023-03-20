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إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بكرداسة

محمود عبدالسلام
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 2:35 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 2:35 م

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور الضبعة في كرداسة بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، نقلا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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