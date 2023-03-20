يهتم برشلونة باستعادة مهاجمه السابق بيير إيمريك أوباميانج في الوقت الذي يكافح فيه الأخير من أجل التأقلم مع تشيلسي.

وقت أوباميانج مع تشيلسي في الصيف بينما كان توماس توخيل مدربا للفريق، ولكن بعد خمسة أيام تم إقالة توخيل من منصب مدرب البلوز ، مما جعل الانتقال يبدو وكأنه عمل ضعيف للغاية.

لم يسجل أوباميانج أي أهداف لبلوز البلوز منذ 11 أكتوبر ولم يشارك مع تشيلسي منذ 26 فبراير ويبدو أنه من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن ينتهي وقته في ستامفورد بريدج هذا الصيف. ذكرت صحيفة " إيفنينج ستاندرد " الآن أن اللاعب الدولي الجابوني يمكنه العودة إلى كامب نو في صفقة انتقال مجانية.

مازالت العلاقة بين أوباميانج وبرشلونة إيجابية بعد أن تمتع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بفترة 13 هدفًا في النادي في 2021/2022 ومع مرور الفريق الكتالوني حاليًا بأزمة مالية، يمكن أن يعتبروا أنفسهم محظوظين لأنهم قد يكونون قادرين على التوقيع له مقابل لا شيء في الصيف.

وتواجد أوباميانج أيضًا في غرفة ملابس برشلونة بعد الماضية فوزه في الكلاسيكو على ريال مدريد مما دفع مشجعي كرة القدم إلى الاعتقاد بأن الوجهة الوحيدة للمهاجم هي العودة إلى إسبانيا.