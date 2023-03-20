قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية المؤثرة على مصر تشهد تحولًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن كل أنحاء الجمهورية تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ذروة ارتفاع الحرارة، موضحًا أن العظمى على القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة.



ولفت إلى أن العظمى على شمال الصعيد 28 درجة، وتتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة على جنوب الصعيد، منوهًا أن «الخميس ذروة الحالة الجوية الساخنة».



وذكر عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الرياح معتدلة يوم الخميس بشكل كبير، نافيًا وجود قلق من إثارة الرمال والأتربة، بمختلف أنحاء الجمهورية.



ونوه أن الربيع فصل انتقالي بين الشتاء بدرجات حرارته المنخفضة والأمطار، والصيف الذي يتسم بارتفاع الحرارة، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستكون في المعدلات الطبيعية لها، ومعتدلة بشكل كبير.





