الخارجية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني تحريضية ومرفوضة

علقت وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.



وشدد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.



واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.



وواصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تصريحات المتطرفة ضد الفلسطينيين، وذلك خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.



فبعد أن دعا سموتريتش في وقت سابق لمحو بلدة حوارة وتراجع مبررا بأن ما قاله كان زلة لسان، جدّد تصريحاته المتطرفة قائلا هذه المرة، إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام.



وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات في خطاب ألقاه في حفل تكريمي خاص لذكرى جاك كوبفر، ناشط الليكود، أحد قادة حركة «بيتار» وعضو المنظمة الصهيونية العالمية، الذي توفي بالسرطان قبل عامين، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.



وأضاف: «يجب قول حقيقة جاك بكل قوة ودون تردد، قال إنه لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيون - لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني»، حسب زعمه.