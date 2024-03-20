محافظ الفيوم يفتتح مصنع (N) النصر للملابس ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي

ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بافتتاح مصنع (N) النصر للملابس، كأول مصنع بالعالم للشركة، بمنطقة الفتح الصناعية، بتكلفة 30 مليون جنيه، حيث تملك الشركة ٤٦ فرعاً على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، علي حبش مدير عام شركة النصر للملابس، والأستاذ عبدالله عوض مدير مصنع الشركة بكوم أوشيم، و ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب صابر جلال القائم بأعمال مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وعقب الافتتاح، قام محافظ الفيوم، بتفقد خطوط الإنتاج وأقسام المصنع المختلفة، المقام على مساحة 3000 متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كمرحلة أولى، ويصدر المصنع 30 % من انتاجه للدول العربية خاصة دول الخليج، وباقى المنتج يتم بيعه بالسوق المحلي، وأشاد المحافظ بجودة المصنوعات من الملابس ذات الجودة العالية، مؤكداً على أهمية التوجه للعمل الحر، والاستثمار بالمجال الصناعي، والعمل على إنشاء مشروعات صناعية كثيفة العمالة.

وأضاف المحافظ، أن محافظة الفيوم، غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية تنميتها وحسن استغلالها في إطار تكاملي، وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة، ويحول المحافظة إلي منطقة جذب، من خلال التشبيك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجارى والصناعى وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى مختلف الصناعات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بأجهزتها كافة على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للعاملين بالقطاع الصناعي، مع اتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الإقتصادى المتكامل.

من جهته، قدم مدير عام شركة النصر للملابس، الشكر لمحافظ الفيوم لمشاركته فى افتتاح مصنع الشركة بمنطقة كوم اوشيم الصناعية بالفيوم، كاول مصنع على مستوى العالم للشركة، والذي كان يعمل عن طريق التصنيع لدى الغير ويبيع منتجاته في ٤٦ فرعاً على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المصنع، مكون من بدروم للمخازن، وثلاثة أروقة للأقسام المختلفة وهي، القص، والتجميع، والخياطة، والتطريز، والطباعة، ورقابة الجودة.

وأضاف أن المصنع يضم أيضا، أقسام المغسلة، والمكواة، والتغليف والتعبئة والشحن بجانب مكاتب شئون العاملين، والحسابات، وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، بجانب مواقع الخدمات، ومصلى ومطعم، فضلا عن هذا فإن المصنع يضم مدرسة لتدريب طالبات المدارس الفنية بالفيوم على الخياطة، تفعيلا للبروتوكول المبرم بين شركة النصر للملابس، ومديرية التربية والتعليم بالفيوم، لافتا الى انه سيتم زيادة فرص العمل بالمصنع خلال المرحلة المستقبلية، عقب تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها.