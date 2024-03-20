ميناء دمياط ينظم احتفالية عيد الأم لتكريم الأمهات المثاليات



نظمت هيئة ميناء دمياط، احتفالية عيد الأم؛ لتكريم عدد من الأمهات المثاليات لهذا العام، حيث قام اللواء أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بتقديم شهادات تقدير للأمهات المثاليات، تقديرًا لدورهن في تربية أبنائهن التربية السليمة، ومساهمتهن في إعداد جيل متميز علمياً وخلقياً.

وأوضح "حواش"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الاحتفالية بمثابة تكريم لجميع السيدات العاملات بالهيئة، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم للعاملين من خلال تنمية الأنشطة المختلفة والاهتمام بكل جوانب الرعاية الاجتماعية المقدمة، مطالبًا جميع العاملين بالاستمرار في بذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة التي ارتقى إليها الميناء.

وحضر الاحتفالية اللواء طارق عدلي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ورؤساء الإدارة المركزية، وعدد من العاملين بالهيئة.