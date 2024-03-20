يعقد بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة) التابع لصندوق التنمية الثقافية، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة كتاب "ثقب المفتاح لا يرى: 20 شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليتزر"، ترجمة وتقديم الدكتورة سارة حواس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة المنصورة.

وذلك ضمن فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للشعر، ويشارك في الندوة الشاعر الكبير أحمد الشهاوي الذي حرر الكتاب وكتب له المقدمة، والشاعر والكاتب الصحفي الكبير مصطفى عبادة، ويدير اللقاء الإعلامي الكبير حازم البهواشي كبير المذيعين في راديو مصر.