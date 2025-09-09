تباين مؤشرات الأسهم العالمية وسط ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

تباين أداء الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب تقارير البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق الأسبوع الجاري، والتي من المرجح أن تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي، في التداولات المبكرة، بنسبة 0.1% ليصل إلى 7748.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.5% ليصل إلى 23697.43 نقطة.

كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1% ليصل إلى 9232.78 نقطة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسهم الأمريكية تغييرات طفيفة، حيث استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز، دون تغيير تقريبا، عند 45593 نقطة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% لتصل إلى 6511.75 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 43459.29 نقطة، مع استمرار حالة الغموض السياسي بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، في عطلة نهاية الأسبوع عزمه على الاستقالة، ولا يزال من غير المؤكد من سيخلفه، وقد يستغرق الأمر أسابيع لحسم القرار.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.6% ليصل إلى 8793.60 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3260.05 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.2% ليصل إلى 25938.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3807.29 نقطة.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الاثنين على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.65 نقطة، أي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 6495.15 نقطة، عند مستوى أقل بقليل من المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 114.09 نقطة، أي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 45514.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بواقع 98.31 نقطة، أي بنسبة 0.5%، ليصل إلى 21798.70 نقطة، متجاوزا أعلى مستوى تاريخي له والذي سجله في أغسطس الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 85 سنتا ليصل إلى 63.11 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 87 سنتا ليصل إلى 66.89 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 146.68 ين ياباني من 147.51 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1757 دولار من 1.1765 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب كملاذ آمن للاستثمار، لتتجاوز مستوى 3600 دولار أمريكي. ويواصل الذهب ارتفاعه على خلفية تراجع الدولار وتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.