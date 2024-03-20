ضبط عصابة تخصصت في سرقة الأموال من قائدي السيارات على الطرق السريعة بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأموال من قائدى السيارات على الطرق السريعة بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تكوين عامل و3 سيدات لاثنين منهن معلومات جنائية - مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين- تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدى السيارات على الطرق السريعة المتاخمة لمدينة المنصورة بأسلوب "المغافلة".

تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول "ملك والده" وبحوزتهم (مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة، وأضافوا بقيامهم باستخدام المبالغ المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى إعادة تشغيلها فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى وشراء مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية، وأرشدوا عن (عملات محلية، أجنبية، 130 جرام مشغولات ذهبية، كمية من الأجهزة الكهربائية).

تقدر قيمة المضبوطات بمليون و100 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.