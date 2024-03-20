النيابة تعاين حريق مخزن بالتوفيقة وتستعجل تقرير المعمل الجنائي

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أجرى فريق من نيابة الأزبكية معاينة لموقع حريق شب داخل أحد المخازن بميدان التوفيقية بالقاهرة، وأمرت النيابة باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول الحريق للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر التي خلفها.

البداية جاءت بتلقي القوات الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة التوفيقية بالقاهرة وانتشار النيران بالطابق الأول من العقار.

دفعت القوات الأمنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبمجرد وصولها فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة وبدأت في التعامل مع الحريق لمنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب بالطابق الأول من العقار بمنطقة التوفيقية وهو عبارة عن مخزن لأحد المحال الموجودة بالمنطقة وتمت السيطرة على النيران قد امتدادها للعقارات أو الطوابق الموجودة بالمبنى.