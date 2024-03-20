المعتقلات يتعرضن لعمليات تنكيل وإذلال وظروف احتجاز مهينة.

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن شهادات جديدة نقلتها الطواقم القانونية، لمعتقلات اعتُقلن مؤخرا، وتعرضن لاعتداءات متكررة خلال عملية الاعتقال، وظروف احتجازهن في زنازين "هشارون" الذي يشكل محطة للإذلال والتنكيل والتفتيش العاري، قبل نقلهن إلى معتقل "الدامون"، الذي يعانين فيه ظروف احتجاز قاسية وغير مسبوقة.