تقرير: إسرائيل اغتالت 100 من العاملين في تقديم المساعدات

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد أكثر من 100 من العاملين في تقديم المساعدات في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال في أسبوع.

وقال المكتب الإعلامي إن مجازر الاحتلال بحق العاملين في مجال المساعدات هدفها تكريس سياسة التجويع ونشر الفوضى والانفلات الأمني في القطاع، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت "الجزيرة" قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن قوات الاحتلال اغتالت مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت، باستهدافه على دوار الكويت خلال تأمين المساعدات أمس الثلاثاء.

كما أشارت إلى أن 23 فلسطينيا استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف لجانا عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة، موضحة أن اللجان التي استهدفها القصف الإسرائيلي كانت تقوم بمهمة تأمين عبور المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.