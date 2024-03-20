خارجية بولندا: تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس سيكون له تأثير مادي على قدرتها على الدفاع عن نفسها

أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، عن تأييده لحصول أوكرانيا على صواريخ كروز من طراز "تاوروس"، واتهم ألمانيا بالتردد في تسليم أنظمة الأسلحة الجديدة إلى منطقة الحرب.

وقال سيكورسكي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، سيكون له "تأثير مادي على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

وأوضح وزير الخارجية البولندي، أنه "باستخدام الصواريخ البريطانية والأمريكية، تمكن الأوكرانيون من إجبار الروس على نقل مراكزهم اللوجستية، ومستودعات الذخيرة الخاصة بهم، ومراكز القيادة والسيطرة، وخطوط النقل الخاصة بهم، بعيدا عن الجبهة، وسوف تجبرهم الصواريخ الألمانية على الوصول إلى أبعد من ذلك".

وانتقد سيكورسكي عمليات صنع القرار الطويلة في الحكومة الألمانية.

وأضاف أن برلين لديها "أسباب تاريخية للقلق بشأن إرسال مواد عسكرية أو قوات، ونحن نتفهم ذلك، ولكننا نأمل فقط في أن تكون مناقشاتكم أكثر سرعة".