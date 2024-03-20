تدريبات جوية مشتركة بين سنغافورة وتايلاند وأمريكا للعام الثلاثين

تشارك القوات الجوية السنغافورية في تدريبات جوية ثلاثية على نطاق واسع مع القوات المسلحة لتايلاند والولايات المتحدة للعام الـ 30، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأرسلت القوات الجوية السنغافورية 27 طائرة وثمانية أنظمة دفاع جوي أرضية وما يربو على 700 فرد للمشاركة في تدريبات قتالية جوية في تايلاند، حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء.

وتشارك في التدريبات إجمالي 77 قطعة عسكرية وأكثر من 2000 فرد من سنغافورة وتلايلاند والولايات المتحدة في تدريب "كوب تايجر لعام 2024، الذي يتم إجراؤه في قاعدة كورات الجوية في تايلاند من 18 إلى 28 مارس.

وتشارك لأول مرة في التدريبات ضمن قوات سنغافورة مروحيات متوسطة من طراز "إتش 225 إم"، فضلا عن طائرات "إف 35 إيه" التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأضافت وزارة الدفاع أن المشاركين سيخوضون مهمات للدفاع الجوي وتنفيذ الضربات في بيئة تمثل تحديات، مما سيسمح لهم "بصقل كفاءاتهم العملياتية".

كانت عناصر من القوات المسلحة السنغافورية قد توجهت في شهر أكتوبر إلى الولايات المتحدة لإجراء تدريبات مع قوات مشاة البحرية الأمريكية لتعزيز قدرتهما على العمل معا في منطقة المحيط الهندي والهادئ حيث يتنامى التوتر هناك بسبب التهديد الصيني بغزو تايوان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وسنغافورة ليستا حليفين عسكريين رسميين ،ولكن تتمتع الولايات المتحدة بشراكة طويلة مع سنغافورة التي تضم منشأة لوجيستية أمريكية تستخدمها البحرية الأمريكية لإعادة إمداد وإصلاح السفن . ويخدم المركز بانتظام السفن الحربية من سان دييجو.

يذكر أن سنغافورة مهمة استراتيجيا للولايات المتحدة نظرا لقربها جغرافيا من الصين. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها سوف تدافع عن تايوان في حال تعرضت لغزو صيني. كما قالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للصين بالسيطرة على الطرق التجارية الدولية في بحر الصين الجنوبي.