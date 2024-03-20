سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن «المجاعة وشيكة في قطاع غزة».

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن حوالي 1.1 مليون فلسطيني يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن القطاع تدخل إليه نحو 159 شاحنة مساعدات يوميًا خلال شهر مارس، منوهة أن هذا المعدل أقل بكثير من الاحتياجات الهائلة للمدنيين.

ولفتت الوكالة الأممية إلى أنها تواصل تشغيل 8 مراكز صحية تابعة لها من أصل 24 في القطاع المحاصر.

🔹Famine is imminent in #Gaza, with up to 1.1 million people facing catastrophic levels of food insecurity



🔹 Average 159 aid trucks per day crossed into the #GazaStrip so far in March. This is well below the needs



🔹@UNRWA continues to operate 8 out of 24 health centres — UNRWA (@UNRWA) March 20, 2024

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي ساعات الصباح الأولى لفجر اليوم الـ166 من العدوان على قطاع غزة، قصف الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة، تحديدا حي الرمال، ومحيط مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقال مراسل وكالة الأنباء «وفا»، إنه تم انتشال 20 شهيداً جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال شققا سكنية في عمارة «مشتهى»، مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من العائلات محاصرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط ظروف مأساوية، بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

وارتفعت حصيلة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الهباش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 27 شهيدا، معظمهم من النازحين.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وشهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد، وإصابة عدد من المواطنين.