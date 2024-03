حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن «المجاعة وشيكة في قطاع غزة».

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن حوالي 1.1 مليون فلسطيني يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن القطاع تدخل إليه نحو 159 شاحنة مساعدات يوميًا خلال شهر مارس، منوهة أن هذا المعدل أقل بكثير من الاحتياجات الهائلة للمدنيين.

ولفتت الوكالة الأممية إلى أنها تواصل تشغيل 8 مراكز صحية تابعة لها من أصل 24 في القطاع المحاصر.

🔹Famine is imminent in #Gaza, with up to 1.1 million people facing catastrophic levels of food insecurity



🔹 Average 159 aid trucks per day crossed into the #GazaStrip so far in March. This is well below the needs



🔹@UNRWA continues to operate 8 out of 24 health centres