لاعب كاراتيه الأهلي يحصد المركز الرابع في دورة الألعاب العالمية بالصين

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 5:59 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 5:59 م

حقق أدم الليثي، لاعب فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي، المركز الرابع في دورة الألعاب العالمية المقامة حاليا بمدينة «تشنغدو» الصينية وتختتم يوم 12 أغسطس الجاري.

وأصبح أدم أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدورات العالمية بعمر الـ16عامًا، وقدم أداءً جيدًا في منافسات الكاتا فردي رجال، ونال إشادة الجميع.

وشهدت منافسات الكاتا رجال فردي مواجهات قوية ونجح لاعبنا أدم الليثي في الوصول للمربع الذهبي قبل الخسارة على يد منافسه الياباني كاكيرو.

وكان أدم الليثي قد توج بذهبية بطولة إفريقيا لمنافسات الكاتا فردي شباب الشهر الماضي.


