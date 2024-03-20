كريم عبد العزيز يكشف عن مفاجآت الجزء الثالث من «الفيل الأزرق»: عالم غريب وقصة جديدة

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن التحضيرات الجارية للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، قائلا إن تصوير العمل يتطلب 6 أشهر.
وأشار خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، إلى أن السيناريست والكاتب أحمد مراد بصدد الانتهاء من النسخة الأخيرة للسيناريو، مؤكدًا أن الجزء الثالث سيكون أغرب بكثير من الأجزاء السابقة.
وأبدى استغرابه من قصة الجزء الثالث، موضحا أنه كان يتوقع أن يعتمد على أحداث الأجزاء الأولى لكنه فوجئ بأن القصة تأخذ منحى جديدا لعالم غريب تمامًا.
وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن بداية «غريبة» لرحلته مع فيلم «الفيل الأزرق»، حيث كان هو من اتصل بالمخرج مروان حامد وأعرب عن رغبته في العمل معه، لافتا إلى استقباله سيناريو الرواية بعد مضي شهر من طلبه بخط يد الكاتب أحمد مراد قبل طباعتها في دار الشروق.
وأضاف أنه أصيب بالذهول من جودة الكتابة بعد قراءتها أصيب، موضحا أن «مراد» يتميز بقدرته على إضفاء طابعًا بصريًا فريدًا على كتاباته بحكم دراسته التخصصية في قسم التصوير بمعهد السينما.
وقال إنه قرر خوض تجربة الفيلم بعد قراءة الرواية مرتين وذلك على الرغم من مخاوفه من صعوبة الشخصية، لا سيما أن شخصية «يحيى راشد» معقدة لرجل يشرب الخمر والمخدرات وله دور في وفاة ابنته، لافتا أنه فوجئ برد فعل الجمهور الإيجابي، خاصة وأن الفيلم تم عرضه في عيد الفطر وهو وقت يرتبط بالفرح والبهجة.
وأكد أن الجمهور المصري والعربي هو النجم الحقيقي للفيلم، بسبب قدرته على استيعاب فيلم رعب مدته الفيلم 3 ساعات بدون بسمة أو أغنية في العيد، لافتا إلى أنه كان متخوفًا من الجزء الثاني من الفيلم أكثر من الجزء الأول لكنه نجح أيضًا.
وختم الفنان كريم عبد العزيز حديثه بالتأكيد على أن السينما الأمريكية مليئة بأفلام ناجحة تصل إلى 8 أجزاء، موضحا أن ذلك يدلل على إمكانية استمرار سلسلة «الفيل الأزرق» لأجزاء أخرى.