كريم عبد العزيز يكشف عن مفاجآت الجزء الثالث من «الفيل الأزرق»: عالم غريب وقصة جديدة

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن التحضيرات الجارية للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، قائلا إن تصوير العمل ‏يتطلب 6 أشهر.‏

وأشار خلال بودكاست‎ «Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة‎ «MBC1» ‎مساء الثلاثاء، إلى أن ‏السيناريست والكاتب أحمد مراد بصدد الانتهاء من النسخة الأخيرة للسيناريو، مؤكدًا أن الجزء الثالث سيكون أغرب ‏بكثير من الأجزاء السابقة‎.‎

وأبدى استغرابه من قصة الجزء الثالث، موضحا أنه كان يتوقع أن يعتمد على أحداث الأجزاء الأولى لكنه فوجئ بأن ‏القصة تأخذ منحى جديدا لعالم غريب تمامًا‎.‎

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن بداية «غريبة» لرحلته مع فيلم «الفيل الأزرق»، حيث كان هو من اتصل ‏بالمخرج مروان حامد وأعرب عن رغبته في العمل معه، لافتا إلى استقباله سيناريو الرواية بعد مضي شهر من طلبه ‏بخط يد الكاتب أحمد مراد قبل طباعتها في دار الشروق‎.‎

وأضاف أنه أصيب بالذهول من جودة الكتابة بعد قراءتها أصيب، موضحا أن «مراد» يتميز بقدرته على إضفاء ‏طابعًا بصريًا فريدًا على كتاباته بحكم دراسته التخصصية في قسم التصوير بمعهد السينما. ‏

وقال إنه قرر خوض تجربة الفيلم بعد قراءة الرواية مرتين وذلك على الرغم من مخاوفه من صعوبة الشخصية، لا ‏سيما أن شخصية «يحيى راشد» معقدة لرجل يشرب الخمر والمخدرات وله دور في وفاة ابنته، لافتا أنه فوجئ برد ‏فعل الجمهور الإيجابي، خاصة وأن الفيلم تم عرضه في عيد الفطر وهو وقت يرتبط بالفرح والبهجة‎.‎

وأكد أن الجمهور المصري والعربي هو النجم الحقيقي للفيلم، بسبب قدرته على استيعاب فيلم رعب مدته ‏الفيلم 3 ساعات بدون بسمة أو أغنية في العيد، لافتا إلى أنه كان متخوفًا من الجزء الثاني من الفيلم أكثر من الجزء ‏الأول لكنه نجح أيضًا‎.‎

وختم الفنان كريم عبد العزيز حديثه بالتأكيد على أن السينما الأمريكية مليئة بأفلام ناجحة تصل إلى 8 أجزاء، موضحا ‏أن ذلك يدلل على إمكانية استمرار سلسلة «الفيل الأزرق» لأجزاء أخرى‎.