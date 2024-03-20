 رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي باستهداف المدنيين والبنية التحتية - بوابة الشروق
الأربعاء 20 مارس 2024 3:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي باستهداف المدنيين والبنية التحتية

(بيروت - د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 3:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 3:33 م
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن "العدوان" الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية، ويستمر في تنفيذ التدمير المتعمد للنظم البيئية الطبيعية والزراعية".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية، إنه "في ظل الاضطرابات الناجمة عن زعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي، حيث أصبح السلام أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، وحيث فشلت الإنسانية في مواجهة فلسطين، فإن اللجوء إلى القيم الإنسانية، مثل تلك التي تمثلها الفرنكوفونية، هو وحده الذي يمكن أن يجنبنا الغرق الأخلاقي والمعنوي".

وأضاف ميقاتي، أن "لا خيار للبنان سوى اتباع طريق الحوار البناء والاحترام المتبادل والتسامح الذي يمثل الانسجام ضمن الاختلاف"، مشيرا إلى أن "اللبنانيين مصممون على العيش وعدم الاستسلام أبدا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك