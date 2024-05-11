استشهاد 12 فلسطينيا في قصف للاحتلال على جنوب قطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم ، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، شمال وجنوب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول تسعة شهداء إلى المستشفى، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة عريبة شمال غرب رفح.

وأضافت ،أن ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف للاحتلال على حي البرازيل، جنوب رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و69 مصابا.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفا و971 شهيدا، بالإضافة إلى 78 ألفا و641 مصابا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.