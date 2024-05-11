ألمانيا تحذر إسرائيل: نعتبر شن هجوم على رفح عملا غير مسئول

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل من توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني باتجاه مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

وخلال حلقة حوارية نظمتها شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" بحضور حوالي 180 ضيفا، قال شولتس في مدينة بوتسدام اليوم السبت: "نعتبر شن هجوم على رفح (...) عملا غير مسؤول".

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"نحذر من ذلك، ولا نعتقد أن هناك أي تصور يتعلق بتنفيذ هذا الأمر دون أن يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع خسائر بشرية هائلة بين المدنيين الأبرياء".

في الوقت نفسه، أكد شولتس على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة حركة حماس، لكنه رأى أنه يجب وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ويجب توفير منظور للتعايش السلمي، حيث يمكن لدولتين أن تتعايشا جنبًا إلى جنب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حث سكان في رفح على مغادرة أماكنهم إلى مناطق أخرى من المدينة، مما زاد من المخاوف بشأن توسيع العمليات العسكرية في المدينة.

وتثير العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة داخل الشريط الساحلي المحاصر جدلا كبيرا على المستوى الدولي.

وحتى وقت قريب، كان هناك أكثر من مليون شخص فروا إلى رفح قادمين من أجزاء أخرى من قطاع غزة.

وتحذر الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن هجوم واسع النطاق على رفح، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد مؤخرًا بتقييد شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل بسبب المخاوف من تداعيات الهجوم على رفح.

وقال شولتس إن ألمانيا لا تمتلك على الإطلاق الأسلحة التي تفكر الولايات المتحدة الآن في عدم توريدها إلى إسرائيل.