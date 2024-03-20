موسكو: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة مقصلة لباريس

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنودا إلى أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "سيكون من الجيد للفرنسيين أن يرسلوا فوجين إلى أوكرانيا، حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة غاية في الأهمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ميدفيديف "لكن بالنسبة للقيادة الفرنسية، سيكون الأمر بمثابة مقصلة، وسيتم تقطيعهم إلى أشلاء من قبل المقربين وممثلي المعارضة الغاضبين، الذين قيل لهم إن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا، كما سيكون درسا جيدا للحمقى الآخرين في أوروبا".

وصرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.

وقال ناريشكين "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال ماكرون أيضا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري "لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".