 رئيس جهاز 6 أكتوبر: إيقاف أعمال وإزالة فورية لبناء روف مخالف - بوابة الشروق
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رئيس جهاز 6 أكتوبر: إيقاف أعمال وإزالة فورية لبناء روف مخالف

محمد علاء
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 4:51 م

قال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، المهندس عادل النجار، إن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف اعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٣٠٨ المجاوره السادسة بالحي الرابع.

وشدد النجار، في بيان للجهاز اليوم، على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه في حالة وجود أي شكاوي يمكن الاتصال على الخط الساخن على الرقم (15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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