محافظ قنا يشارك العاملين بالوحدة المحلية مائدة الإفطار

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المرافق الخدمية بمركز أبوتشت، حيث تابع سير العمل واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شارك العاملين بالوحدة المحلية مائدة الإفطار، وأدى صلاة العشاء والتراويح بمسجد الرحمن، حيث التقى بالمواطنين عقب الصلاة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تحسين الخدمات بالمركز.

وأكد محافظ قنا أهمية الإخلاص في العمل والتعاون بروح الفريق الواحد لتعزيز الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الحفل، كرّم المحافظ عددًا من العاملين في مرفق نظافة المدينة وسائقي الحملة الميكانيكية، حيث سلّمهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، تقديرًا لجهودهم في رفع مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة.