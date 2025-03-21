علق الإعلامي شريف عامر، على الجدل الدائر حول بعض الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، وما تلاه من إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ عن تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام، دون تقييد لحرية الفكر والتعبير، وذلك في ضوء عرض بعض الأعمال الدرامية التي لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمواطن المصري.

وكتب عبر حسابه على منصة «X» تويتر سابقًا: «الحمد لله، بين القصرين وزقاق المدق اتعملت مسلسلات في الثمانينات، علشان نجيب محفوظ كان سيُتهم بأنه بيشوه صورة مصر، ومحمود مرسي بجلالة قدره صاحب دور السيد أحمد عبد الجواد كان بيقدم مشاهد إسفاف».

وأضاف: «إذا كان فيه مبالغة ما، فتصويبها يكون بالنقد أو الانصراف عنها، أما (البحث) أو (التظاهر) بالبحث عن المجتمع المعقم لا يقدم ولا يؤخر.. مجرد استهلاك وهدر طاقة ووقت».

وتابع: «عمومًا، الجدل ده قديم جدًا، وطول الوقت كان فيه فئة ترى ما يقدم أنه مؤامرة لإفساد أخلاق الشعب المصري الأصيل.. نيللي زمان عملوا عليها قلبان علشان مشهد الرقص البلدي في مقدمة الفوازير.. طلعت السنة اللي بعدها بتغني: (بارقص وبأحب ارقص)… دلوقتي بيقولوا فين زمن نيللي الجميل الأصيل».

وأكمل: «أنا من جيل كبر شوية، وعندي تعصب طبيعي لزمني ولما سبق حضرت خناقات على السح ادح امبو، ولولاكي، لغاية ما وصلنا المهرجانات، لكني في نفس الوقت مدرك أن انحيازاتي لن تلغي وجود عالم آخر بمفرداته وسماته التي قد لا تناسبني، طعمت أسرتي ونقلت لهم ذوقي، ومفاهيم الصح والغلط وفق قدرتي، والباقي بقى عليهم».

وأشار إلى مثال آخر من الماضي: «زمان قامت الدنيا وما قعدتش ليه!؟ علشان عبد الحليم حافظ عمل أغنية (أول مرة تحب يا قلبي) كان فيها سطر: (لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا)… وقالوا عليها إيحاءات جنسية وانحدار أخلاقي، ومنعوا السطر ده من الأغنية».

وختم قائلا: «الخلاصة.. كل ذوق ابن عصره، وتعليمه، ومجتمعه، والناس بتفهم وبتعرف وبتفرد بدون وصاية.. سلام عليكم».