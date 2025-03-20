محافظ المنيا يشارك في مأدبة إفطار الجامعة تحت شعار رمضان يجمعنا

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في مأدبة الإفطار الجماعي التي نظمتها جامعة المنيا تحت شعار "رمضان يجمعنا"، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، وذلك احتفاءً بشهر رمضان الكريم واحتفالات المنيا بعيدها القومي.

وعقب الإفطار، شهد المحافظ ورئيس الجامعة أمسية رمضانية تضمنت فقرات فنية وإنشادًا دينيًا قدمها فريق كورال الجامعة، حيث جسدت الفعاليات الأجواء الروحانية للشهر الكريم.

وعلى هامش الحفل، تفقد المحافظ، برفقة رئيس الجامعة، معرضًا للمنتجات التراثية، الذي شارك فيه الطلاب الوافدون من السودان واليمن وعدد من الدول العربية الشقيقة، حيث استعرضوا منتجات تعكس تراثهم وهويتهم الثقافية.

وأبدى المحافظ إعجابه بتمسك الطلاب بتراثهم الأصيل، مؤكدًا أن التنوع الثقافي يعزز أواصر الأخوة بين الشعوب العربية، ويشكل جسورًا للتواصل والتفاهم بين مختلف الثقافات.

حضر الحفل المستشار يامن حمدي موافي، المستشار القانوني لصندوق تحيا مصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب والطالبات وموظفي الجامعة، في تجمع يعكس روح التآخي والمودة بين جميع منتسبي الجامعة والطلاب الوافدين.